RUKOMETNA REGIJA SE ŠIRI NA ISTOK! Evo koji klub ulazi u SEHA ligu, odmah se najavljuje borba za titulu

Kompletira se polako sastav za sljedeću, devetu po redu sezonu regionalne lige rukometaša. U SEHA-društvo uspješno je primljen ukrajinski prvak, Motor iz Zaporožja. Sudionik koji je dosad uglavnom imao epizodne uloge u skupini Lige prvaka sad najavljuje velika ulaganja i borbu za obje završnice. Motor bi tako sljedeće sezone osim na završnom turniru SEHA lige rado sudjelovao i u Kolnu, na velikom europskom finalu. Njega je u nedjelju, barem za ovu sezonu, uzeo skopski Vardar koji se tako po drugi puta okitio titulom prvaka Europe.

“Ovo je nova stranica u povijesti kluba. Proteklih nekoliko godina pregovarali smo o ulasku u Ligu i drago nam je da smo postali dio ove velike obitelji. Ovo je liga sa snažnim klubovima i smatramo kako je ovo izvrstan dogovor i za Motor i za SEHA ligu”, rekao je predsjednik ukrajinskog kluba Olimpi Pokatov.

“Motor je ambiciozan klub koji želi i do završnog turnira Lige prvaka, a kako bismo napredovali, potrebne su nam jake utakmice s najboljim klubovima.”

Zasad su sigurni PPD Zagreb, Nexe, Vardar, povratnik Veszprem, Meškov Brest, Tatran Prešov, Vojvodina, Metaloplastika koja dolazi na mjesto Železničara, Eurofarm Rabotnik koji kao makedonski broj dva mijenja Metalurg te pekinški studenti, što znači da nedostaje još jedan klub, a to bi mogao biti grčki Olympiakos ili neki ruski klub.

