Rođaci poznatog vozača mrtvi, sve izazvala pomahnitala žena: Veliki šok za suprugu, stradalo i 11-godišnje dijete

Velika bol pogodila je obitelj poznatog američkog vozača automobilskih utrka Jimmieja Johnsona i njegove supruge Chandre Janway. Pronađeno je mrtvo troje rođaka s Chandrine strane obitelji, uključujući 11-godišnjeg Daltona Janwaya, za kojeg se, po dosadašnjim informacijama, smatra da ga je ubila njegova baka Terry.

Ubijen je i suprug Terry Janway, Jack, a po onom što se za sada zna, Terry je počinila i taj zločin.

Nakon toga, kako pokazuje dosadašnji tijek istrage, presudila je i samoj sebi.

Poslije tragične vijesti, Jimmie Johnson povukao se iz utrke američkog NASCAR-a u kojoj je trebao sudjelovati ovog vikenda u Chicagu.

ICYMI

.@JimmieJohnson withdraws from #NASCAR race after family tragedy https://t.co/DjAkvoAAjz via @motorsport

— Jim Utter (@jim_utter) June 28, 2023