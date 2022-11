RIJEČ IZBORNIKA NAKON VISOKOG PORAZA: ‘Nekoliko igračica je ozlijeđeno, a bolje od ovoga nemamo’

Autor: Dnevno GIŠ

Današnji poraz Hrvatske od Slovenije 26:18 doveo je naše ‘kraljice šoka’ u vrlo nezavidan položaj za nastavak Europskog prvenstva, jer samo prva dva mjesta vode u polufinale, a naše cure su sad i dalje na dva boda, isto kao i Švedska i Danska, Slovenija i Norveška imaju po četiri, dok je bez bodova Mađarska.

Poslije prvog poluvremena, koje su naše rukometašice izgubile golom razlike, dosta smo se neugodno iznenadili drugim dijelom, u kojem su igračice Hrvatske postigle samo šest golova.

Nakon utakmice svoje viđenje rekla je i igračica Lokomotive Tena Japundža:





“Loše smo otvorili utakmicu, ali uspjele smo se vratiti. Drugo poluvrijeme smo se napromašivale i to nas je koštalo. Nismo znali što raditi u napadu niti u obrani, previše pogrešaka protiv dobre momčadi koja još k tome igra i kod kuće. Sada se moramo odmoriti, čekaju nas još dvije utakmice na ovom prvenstvu”.

Samo šest golova

“Nikoga ne možeš pobijediti sa šest golova u poluvremenu. Veliki problem su bili brzi šutevi sa sredine gdje su naše vanjske igračice ispucale 5,6 lopti. Obrambeno je to još izgledalo ok, ali propustili smo i puno zicera, njihova vratarka je bila igračica utakmice, to dosta govori. Također bi napomenuo da nama nije suđeno dosta sedmeraca što nije bio slučaj na drugoj strani”, izjavio je izbornik Šoštarić pa naglasio:

“Jako nam nedostaje Ćamila Mičijević. Nekoliko igračica je također ozlijeđeno, bolje od ovoga nemamo. Cure kroz ovakve turnire moraju učiti, odrastati shvatiti da je velika razlika igrati za reprezentaciju ili klub. Dogodilo nam se nešto slično i s Norveškom. Mislim da je razlika u ovoj utakmici uz našu lošu igru u napadu, to što smo promašili nekoliko zicera”, rekao je izbornik pa zaključio:

“Svjesni smo da smo izgubili utakmicu u napadu, napad je bio izuzetno loš. Ne možemo se žaliti sada nego se okrenuti idućim utakmicama koje nas čekaju”.