Racija u domu Olimpijskih igara, ulazili su i u kuće organizatora

Policija u Parizu bacila se u akciju u nastavku istrage kojom se ‘češljaju’ organizatori Olimpijskih igara dogodine u glavnom francuskom gradu.

Istraga je usmjerena na poslovanje organizatora, sa sumnjom da su davali prednost pojedinim tvrtkama dok su se potpisivali ugovori povezani s pripremom dolazećih Igara.

Istražitelji se bave organizatorima OI, kao i tvrtkama uključenima u svečanost otvaranja Igara koje dogodine počinju 26. srpnja i traju do 11. kolovoza.

Nakon informacije o policijskoj akciji, organizatori OI u Parizu javili su se sa svojim odgovorom.

“Pariz 2024. potvrđuje kako su predstavnici financijske policije pregledali naše sjedište i dobili sve informacije koje su tražili. Pariz 2024. u potpunosti surađuje s istražiteljima”, stoji u njihovom priopćenju.

#UPDATE French investigators have raided the offices of the 2024 Paris Olympics organisers and event management firms involved in the opening ceremony, sources close to the probe told AFP. pic.twitter.com/BEuc478Sc4

— AFP News Agency (@AFP) October 19, 2023