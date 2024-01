Putinov najveći protivnik krije se među njegovim Rusima, njega će baš teško ušutkati

Autor: Andrija Kačić Karlin

Poznato je da je jedan od najvećih šahista svih vremena (za neke i najveći) Gari Kasparov dobio hrvatsko državljanstvo zbog svog lobiranja za Hrvatsku i Vukovar 1991. godine. Kasparov, žestoki kritičar režima ruskog predsjednika Vladimira Putina, planirao se povući i naći svoj mir u raskošnoj vili u Makarskoj.

Gari je govorio još prije osam godina, kada je uzimao hrvatsku putovnicu: “Želim jednog dana, kada odem u mirovinu, ostatak života provesti u Hrvatskoj, u predivnoj Makarskoj.”

I inače, ovaj genijalni šahovski velemajstor i bivši svjetski prvak često boravi u Hrvatskoj. Svake godine puna tri mjeseca odmora provede u Makarskoj, a dok je bio igrački aktivan, dolazio je redovito na pripreme i dobro razumije hrvatski jezik.

Poznati protivnik Putina

Kasparov Hrvatsku oduvijek smatra svojom drugom domovinom. Pričao je našim medijima:

“Ovdje sam, u ovoj kući dvadesetak godina. Prve četiri godine boravio sam na Crvenom otoku pokraj Rovinja. Tu nam je dobro i osjećamo se kao kod kuće. Tradicionalno ljetujemo u Hrvatskoj. Kod kuće se zna – svake godine ništa nije isplanirano osim ljetovanja u srpnju ili kolovozu u Makarskoj – kazao je Gari ističući da ga ovdje ponajviše veseli mir koji je pronašao.

Od prvog dana vladavine Vladimira Putina snažno mu se suprotstavljao baš Gari Kasparov. On je svih ovih dana snažno kritizirao je zapadne sile i NATO zbog njihovog odnosa prema ruskoj invaziji na Ukrajinu. Optužio je Zapad da je već predao Ukrajinu Rusiji i pozvao na snažniju pomoć napadnutoj zemlji.

Predvodi rusku ‘oporbu’

Čuveni šahovski velemajstor, prodemokratski aktivist te jedan od predvodnika ruske oporbe, i ranije je tražio jaču intervenciju NATO članica, zagovarao pronalazak zamjene za ruski plin i upozoravao na Putinove saveznike u SAD-u Europi.

“Priznaju da sam bio u pravu, ali žele ponoviti grešku. Prozvali su me ratnim huškačem 2014. godine kada sam rekao da Putin neće stati s Krimom i Ukrajinom. Sada svi priznaju da sam bio u pravu, ali žele ponoviti istu grešku. Pustiti Putina da uništi Ukrajinu povećava prijetnju većeg sukoba, uključujući nuklearni. Putin bombardira bolnice, skloništa i domove za umirovljenike u Ukrajini.”, rekao je i dodaje:









“Ali rečeno nam je da slobodni svijet ne smije djelovati kako bi pomogao osim ako se te bolnice, skloništa i domovi za umirovljenike ne nalaze unutar određenih linija na karti. Ti životi su važni. Ta djeca su bitna. Ne radi se o NATO-u. Ne postoji ugovor koji kaže da je SAD-u i drugim velikim silama slobodnog svijeta zabranjeno braniti Ukrajinu, koja umire da ih zaštiti. Postoji samo strah, isti onaj strah koji ih je 2014. spriječio da nešto poduzmu, a nas je doveo ovdje gdje smo sad„, veli Kasparov.

Permanentna kritika režima

Na svom Twitter profilu Kasparov je stalno aktivan, njegova riječ ima težinu:

“Zapad voli polako gubiti, prenijeti teške odluke sljedećoj administraciji, prebaciti posljedice na tampon-države. Sada ih je Ukrajina razotkrila jer Ukrajina ne želi gubiti polako, ili gubiti uopće. Ukrajina želi pobijediti. Pomozite im da pobijede. Dajte mlažnjake, dronove i oružje dugog dometa koji će Ukrajini omogućiti da udari na izvor i zaštiti svoj narod. Unaprijed najavite stvaranje humanitarnih koridora, područja pod zaštitom. Ukrajina nije Putinova. Prestanite je tretirati kao da to jest”, objavljuje Kasparov.

Na pitanje svojih čitatelja je li on očekivao da će Putin ovako snažno napasti Kasparov odgovara: “Trebali biste pitati te stručnjake koji nisu vjerovali vlastitim očima i govorili da se to neće dogoditi, a popis onoga što se moglo učiniti je vrlo dug. Možete samo pogledati koja je povijest njegovih činova. On je ovaj rat pripremao pred očima cijelog svijeta, doveo je ratne brodove iz Pacifika u Crno more, a svijet je govorio o diplomatskim rješenjima dok je Putinov cilj oduvijek bio da uništi neovisnu samostalnu državu.”

“On nikad nije vjerovao da je to suverena država i vrlo je dosljedan u svom planu koji je proglasio još prije 15 godina u Münchenu kada je govorio o povratu svog utjecaja na određenu sferu i kad je govorio o tome da velike države moraju nametati svoju volju malim državama. Dosljedno je radio na razvoju te strategije i koristio je silu kad je mislio da može postići svoje ciljeve – i to nažalost bez ikakvih posljedica.”

Kasparov ima i svoje mišljenje kako bi se događaji u neposrednoj budućnosti mogli dalje razvijati…

“Putin ima i puno veći cilj. To nije samo Ukrajina. Njegov je cilj kraj svijeta kakvog smo znali od kraja Drugog svjetskog rata. Putin uništava sigurnosnu infrastrukturu i to je poruka svim drugim državama i nacijama, malim državama poput Estonije, Latvije, Litve i drugim istočnoeuropskim državama. To je poruka da ih nitko ne može braniti. I to nije sve. Evo, Hrvatska, vi ste u NATO savezu, ali postoji vrlo malo nade da će Amerikanci i zapadnoeuropske zemlje biti spremne podnijeti žrtve sa svojim vojnicima ako danas nisu spremne podnijeti financijsku žrtvu kako bi naštetili Rusiji.”

“Putin vjeruje da može promijeniti globalni poredak. Šalje signal ne samo zapadnoj Europi nego i Kini koja sada promatra Tajvan. Šalje poruku i svakom drugom teroristu u svijetu i bio bih jako zabrinut za budućnost Balkana. Elementi na Balkanu, što se tiče srpske strane, gorljivo žele osvetu. I sad vidimo da NATO ne djeluje odlučno. Diktatori i Putin uvijek testiraju i pitaju – zašto ne? Nesposobnost i nevoljkost da se naoruža Ukrajina dokazuju da su države NATO-a, osobito Njemačka, spremne nastaviti poslovati s Rusijom kao i obično, unatoč sankcijama”, upozoravajući su, ne dao Bog, i proročanske riječi Garija Kasprova, hrvatskog državljanina.”

Pisao je i ovo:

“U redu, nakon što su godinama ignorirali moja upozorenja i nakon što sada cijeli dan slušam kako sam bio u pravu, ponovit ću ono što sam rekao 2014.: Prestanite mi govoriti da sam bio u pravu i slušajte što sada predlažem. Odmah dajte Ukrajini vojnu podršku. Dajte im sve oružje, obavještajne informacije. Financijski uništite Putinov ratni stroj. Zamrznite i zaplijenite ruske financije te financije njega i njegove bande. Izbacite Rusiju iz svake međunarodne i financijske institucije… Opozovite sve veleposlanike iz Rusije. Nema smisla više u razgovorima. Nova usuglašena poruka treba glasiti – zaustavite napad ili ćete biti potpuno izolirani. Zabranite sve elemente Putinovog globalnog propagandnog stroja. Isključite ih, ugasite, pošaljite kući. Prestanite pomagati diktatoru u širenju laži i mržnje”, njegova je objava.

Gari Kasparov upozoravao je na Putina prije nekoliko mjeseci javno na Twitteru, često je gost i američkih medija gdje upozorava na dnevnoj bazi. Čudo da je još živ, ako se zna kako se Rusija nekad obračunava protiv javnih protivnika režima…