PUTIN U SVOM SVIJETU: Sportske sankcije nazvao ‘vrhuncem cinizma’

Vladimir Putin sve više osjeća izolaciju zapadnog svijeta, a to se izuzetno jako očituje na sportskim natjecanjima s kojih su reprezentativci i klubovi iz Rusije jednostavno odstranjeni.

Naravno takav razvoj situacije nije dobro sjeo predsjedniku Rusije, te se tijekom svojeg govora na stadionu Lužnika u Moskvi obratio ruskim i bjeloruskim sportašima, a posebno paraolimpijcima koji su suspendirani s igara u Pekingu.

Kako on navodi, sve što se trenutno događa dovodi do toga da organizacije koje rade na razvoju svjetskog sporta gube autoritet, a da su u pitanju i kršenja normi Olimpijske povelje.

Vrhunac cinizma

“Vrhunac cinizma bilo je uklanjanje ruskih i bjeloruskih sportaša s Paraolimpijskih igara u Pekingu. Nisu stradali samo nevini sportaši, već sportaši paraolimpijci, ljudi koji se nisu slomili, već su prebrodili najteža životna iskušenja vrijedna podrške i divljenja širom svijeta”, rekao je između ostalog Putin.

Now we know how Germany in the 1930s must have looked. Please don't be fooled: many, many Russians support this war. They are blinded by imperial grievances and consider Ukrainians lower people, who deserve the horrors being inflicted upon them https://t.co/a0EX7zMKtb

— Olga Tokariuk (@olgatokariuk) March 18, 2022