Prvaku u popularnoj igri oduzeli naslov: Vršio nuždu u kadi, a onda ga uhvatili i zbog gore stvari

Nalazimo se u danima u kojima velika natjecanja i igre uglavnom miruju, ali nedavno, nije bilo tako dok se daleko na istoku odlučivalo o prvaku tamošnje popularne igre, nakon čega je izbio skandal.

U fokusu se našao Yan Chenglong, 48-godišnjak koji je u Kini postao prvak u igri Xiangqi, poznatoj i kao kineski šah. Naslov je osvojio igrajući, no nedugo nakon toga, bez svoje titule ostao je s objašnjenjem da se nedolično ponašao.

Posrnulog prvaka kaznili su s objašnjenjem da je bio razuzdan i remetio javni red i mir. Optužbe su išle u smjeru konzumiranja alkohola u društvu u hotelskoj sobi, a nakon toga je, po objašnjenju tamošnje organizacije koja rukovodi natjecanjem u igri Xiangqi, bila prijeđena crta.

1. China’s national chess champion Yan Chenglong was stripped of his title and had his prize money confiscated by the Chinese Xiangqi Association.

He reportedly defecated in a hotel bathtub, violating public order, and displayed extremely bad character. pic.twitter.com/nGmj7eDpeg

— BFM News (@NewsBFM) December 26, 2023