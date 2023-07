Protivnik slavnih Hrvata zarađuje na stranicama za odrasle: ‘Ma ovo nije vapaj za pomoć, pa ovo je umjetnost’

Kako financiranje vrhunskog sporta nije jeftina stvar, pokazuje i primjer jednog od najboljih veslača generacuje novozelanđanina Robbie Mansona, koji je najbrži veslač u povijesti u utrci samaca.

Njega su upoznala i naša braća Sinković, protiv kojih je veslao na Svjetskom prvenstvu 2015. godine, u dvojcu na pariće i tom prigodom bi s našom zlatnom braćom na trećem mjestu.

Ipak 2020. godine Manson je rekao veslanju zbogom, posvetio se radu s konjima i radio je kao veslački trener, da bi mu se probudila želja za ponovnim natjecanjem i to baš u dvojicu na pariće.

“Bio sam nervozan zbog povratka u sustav jer sam bio stvarno nesretan prije nego sam 2020. odlučio prekinuti karijeru i osjećao sam se kao da sam donio užasnu odluku”, rekao je Robbie nakon povratka veslanju.

Želi na OI

Mansonov cilj je izboriti mjesto na Svjetskom prvenstvu u Beogradu, a preko njega i na Igrama u Parizu 2024, u dvojcu na pariće.

“Razmišljao sam o samcu, ali nisam bio na razini potrebnoj za najviše rezultate i mislim da je dubl najbolji izbor za mene u ovom trenutku. Nisam povratio svoj fizički vrhunac iz 2020., odnosno prije umirovljenja, ali ono što sam usput otkrio mnogo je vrjednije, a to je obnovljena strast za veslanjem i duboko cijenjenje radosti koju ono donosi. Ne radi se samo o odredištu, radi se o uživanju u samom putovanju”, kaže o novo pronađenoj strasti za veslanjem.

Uz želju za povrtakom Manson je morao ponovno ući i u financiranje dijela priče, jer na Novom Zelandu čak i vrhunski sportaši snose dijelove financiranja.

Champion gay New Zealand rower Robbie Manson is creating content on OnlyFans to help pay for training for the 2024 Olympics in Paris. He says it’s “a space where I can authentically express myself through tasteful and artistic means and make money for training”. #gaynews #gay pic.twitter.com/gDCxz728Iq









— Queer World News and Life (@JMcKMelbourne) June 5, 2023