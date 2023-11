Proslavljeni Srbin kaže da su ga zvali iz Hrvatske, a svoje tužio zbog penzije

Nekad je bio veliki plivački as, nakon toga se okrenuo radu s drugima, a sada, proslavljeni bivši olimpijac Milorad Čavić natjeran je na to da se mora natezati sa sudskim sporovima u svojoj domovini, kao što je trenutno slučaj na Višem sudu u Beogradu gdje se spori s Plivačkim savezom Srbije.

Razlog u to leži u dobivanju mirovine za vrhunskog sportaša, za koju Čavić tvrdi da mu je uskraćena u administrativnoj zbrci. Nakon ročišta u glavnom gradu Srbije, o tome je u izjavi za javnost govorio Vlastimir Ilić, odvjetnik proslavljenog umirovljenog plivača.

“Tužba je podnesena protiv Saveza, jer nije u roku, u skladu s Uredbom koja određuje to područje, podnio prijavu Ministarstvu mladih i sporta i zbog toga je Milorad Čavić sada u situaciji da nacionalno priznanje može ostvarivati poslije 40. godine, a ne poslije 35., kako je Uredba u tom razdoblju glasila”, rekao je odvjetnik.

Milorad Čavić bi za ostvarivanje svojeg prava trebao čekati do iduće godine, kako ukazuju riječi njegovog pravnog zastupnika. Proslavu 40. rođendana imat će dogodine u svibnju, no u međuvremenu, izgubio je dosta novca za koji tvrdi da mu je uskraćen.

Radi se o iznosu od dvije i pol mjesečne plaće u Srbiji, što je zaslužio svojim rezultatima u bazenu, a trebao je dobivati od svibnja 2019. godine, kako glasi njegova argumentacija kojom traži pravdu.

Čavić je i ranije pričao o problemima kakve nije očekivao, a sada se pred sudom spori i drži svoju stranu.

Nije zbog toga presretan, ali nema drugog izbora, kako je kazao u svojem javnom istupu nakon sudskog ročišta.

“Bio sam u šoku. Tada su mi savjetovali da je podnošenje tužbe jedini način da ostvarim svoje pravo. Teško mi je što sam morao tužiti jer je Plivački savez Srbije zahvaljujući mojim rezultatima iz treće kategorije skočio u prvu, dobio je i sponzore… Emotivno mi je teško to što me posljednjih godina Savez ne zove”, rekao je Čavić, a spomenuo je i interes drugih, uključujući i hrvatski.

“Trener sam, držim radionice, radim u SAD, pozivali su me iz Hrvatske, UAE, Meksika, Kanade. Svi me zovu osim iz mog saveza”, istaknuo je proslavljeni bivši plivač.

Iz karijere, ostaju upamćena brojna svjetska i europska odličja, a Čavić je bio i svjetski rekorder, no možda se najviše pamti utrka na čijem kraju nije slavio.

