Prošao je ovaj Hrvat težak ratni put, a čak 32 člana kultnog kluba dali su živote u srpskoj agresiji

Autor: Andrija Kačić Karlin

Na lijepom plavom vukovarskom Dunavu! Širokom, prostranom, dubokom… Sijeku ga elegantni osmerci. I tako već 20 godina. Hrvatski veslački klub Vukovar, klub koji je u Domovinskom ratu dao golemu žrtvu. Čak 32 člana ovog sportskog kolektiva poginulo je i nestalo u borbi za slobodu Hrvatske.

Nedavno, u rujnu, u vodama vukovarskog Dunava ovaj klub koji je osnovan prije čak 111 godina organizirao je po 20. puta „Vukovarski veslački maraton osmeraca Vukovar – Ilok”. Motiv organizacija ove veličanstvene sportske priredbe je dirljiv, utrka se održava u znak sjećanja na dan osnivanja 204. Vukovarske brigade (30. rujan) kao i sve poginule i nestale hrvatske branitelje.





Ovaj sportski događaj, jedinstven u Hrvatskoj, zaslužuje kud i kamo veću medijsku promociju. No, živimo u takvim vremenima da bježimo od pojava i događaja koji naša srce dovode do ganuća. A ova priredba je uistinu spektakularna. I po organizaciji i po ambijentu i po masovnosti.

Veliki klub se stvara

Pa, samo pogledajte ove podatke. Od prve pa do dvadesete utrke dosad je sudjelovalo više od tisuću veslača, tri stotine posada iz više od 40 klubova, a posade su stigle iz čak devet zemalja. Jubilarni 20. maraton bio je nešto posebno, sudjelovalo je čak 22 osmerca s dvjestotinjak veslača, a valja izdvojiti da su sudjelovale i tri ženske posade. Budimo precizniji, sudjelovale su posade koje su stigle iz Dubrovnika, Metkovića, Makarske, Splita, Zadra, Rijeke, Zagreba, Osijeka i Rame iz Bosne i Hercegovine. Ne moramo govoriti kako je Vukovar na taj dan živnuo.

Organizatori su napravili i jednu novost, posebnu utrku koja se zove „32 hrabra„. To je bio simbolički čin na poginule i nestale članove ovog uzornog i ponosnog veslačkog kluba. U toj utrci sudjelovala su četiri najbolja osmerca s 32 člana.

Osim što je ovaj događaj krasna promocija veslanja, olimpijskog sporta u kojem je Hrvatska dostizala vrhunce, pa čak i osvajala medalje na olimpijskim igrama, broncu u Sydneyju 2000. godine, a povod za održavanje ove manifestacije je human, dirljiv i dostojanstven. Odati počast onima koji su položili život na oltar domovine čin je koji krijepi dušu, budi uspomene na hrvatske junake, a što je najvažnije utrka je zaživjela kao tradicija koja se nikad neće prekinuti.

Velika pomoć Martina

U akciju se uključio i naš proslavljeni veslač koji je čak tri puta sudjelovao na olimpijskim igrama, Damir Martin. On je u samcu, „skifu„ kako ga popularno nazivaju veslači, sam preveslao Dunav od Vukovara do Iloka.

“Osjećao sam silni ponos što sam sudjelovao u ovom događaju. Cilj mi je podržati jednu ovakvu jedinstvenu sportsku manifestaciju koja je iznimno pozitivna. Ona okuplja od mladog do staroga, te i žene i muškarce. Ovo je moj mali doprinos kojim želim pridonijeti da se o ovom veslačkom maratonu, ali i veslanju kao sportu, čuje više”, rekao je Damir Martin.









Ovaj vrijedan sportaš izborio je i nastup na Olimpijskim igrama koje će se sljedeće, godine održati u Parizu. Njegova je niska uspjeha uistinu zapanjujuća, dva puta je bio europski i svjetski prvak, a osvojio je i tri olimpijske medalje, dvije srebrne i jednu brončanu.

Vukovar kao motiv

Ako ćemo prvo i iskreno, Damir Martin jedan je od najvećih sportaša u povijesti našeg sporta. No, kako veslanje nije toliko popularno u medijima imamo dojam da su njegovi dosezi čak i zanemareni. No, njega kao istinskog sportaša to ne tlači previše. On je posvećen svojim ciljevima i uvjeren je da nije rekao posljednju riječ. Pa, pogledajte ovu njegovu izjavu;

“Uvijek govorim kako je na velikim natjecanjima najvažnije ući u finale, a onda izveslati svoju najbolju utrku. Nedostaje mi to zlato i to me najviše motivira za Pariz. Želim se dovesti u najbolju moguću formu, spremiti se najbolje što mogu i probati osvojiti to zlato”.









Samo se nadamo da ćemo tijekom sljedećeg ljeta moći napisati da se zlatna medalja počela kovati – u Vukovaru! Damir Martin, rođeni Vukovarac osjeća veliki ponos što na ovom veslačkom maratonu sudjeluje i njegov otac Boris.

Pogled prema naprijed

”Moj otac i ja želimo što više podržati i pridonijeti održavanju ove regate jer okuplja veslače od mlađih uzrasta do veterana. U sportu smo svi zajedno, u čamcu okruženi prekrasnim krajolikom. Ovo je projekt koji iz godine u godinu okuplja nekoliko stotina veslača za jedan vikend, istinska pozitiva u ovome gradu„, riječi su Damira Martina.

Damir Martin 1991. godine je imao tri godine. S majkom su on i brat prošli težak put od logora do Austrije, a u Hrvatsku su se vratili 1995. godine. Njegov otac je iz Vukovara prošao probojem.

“Prošlost moramo pamtiti, ali moramo gledati u budućnost”, Kađe Damir Martin. Ako ga upitate kako je, kojom snagom volje, osvojio sve medalje odrješito odgovara:

“Mislim da ja i moji Vukovarci to najbolje znamo, mi smo borci”

Predsjednik Hrvatskog veslačkog kluba Vukovar Luka Kolar ima razloga za ponos, pa kaže:

“Prije dvije dekade pokrenuta je ova jedinstvena manifestacija s ciljem promoviranja veslanja te odavanja počasti 204. vukovarskoj brigadi te 32 poginula i nestala člana HVK Vukovar kao i svim vukovarskim braniteljima. Sve ovo što smo napravili dosad svjedoči veličini i međunarodnom karakteru događaja.”, kaže i dodaje:

“Osim sporta, ovaj događaj spaja ljude na brojne načine i promovira zdrav način života i veslanje. Osim namjere održavanja sjećanja na naše članove koji su tijekom Domovinskog rata položili svoj život kako bismo danas mogli neometano veslati u našem gradu Vukovaru, drugi je cilj organiziranja utrke ponuditi alternativu studentima, studenticama i veteranima te veterankama koji se ove godine ne osjećaju spremni nastupiti na 34 kilometra dugom maratonu, ali žele sudjelovati na sada već tradicionalnoj manifestaciji ‘Vukovarski veslački maraton’ te posjetiti naš Grad, družiti se s kolegama veslačima, stjecati brojna prijateljstva te na taj način održati sjećanje na 204. Vukovarsku brigadu i naše poginule članove”.