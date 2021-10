PRONAŠLI UBOJICU SLAVNE SPORTAŠICE: Počinio je strašan zločin, izašao i novi detalj!

Uhićen je Emmanuel Rotich, muž kenijske atletičarke i rekorderke Agnes Tirop.

Beživotno tijelo Agnes pronađeno je u trening centru na zapadu zemlje s ubodnim ranama na vratu i trbuhu, a muž odnosno ubojica pobjegao je s mjesta zločina.

“U pritvoru je, uhvatili smo ga u bijegu. Nakon istrage podići ćemo optužnicu”, navode iz policije.

U petak bi se monstrum trebao pojaviti na sudu, a mediji iz Kenije javljaju da je bračni par imao problema u zajedničkom životu.

The adidas family is deeply saddened by the tragic news about Agnes Jebet Tirop.

Agnes was an incredible person, a record breaking athlete and a beloved member of our family.

She will be greatly missed by us all and her legacy will forever live on in our memory. #AgnesTirop pic.twitter.com/VXZQhdw6HL

— adidas Running (@adidasrunning) October 13, 2021