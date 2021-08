PROCURILO STANJE SCHUMACHERA! Situacija nije dobra: ‘Ne znam zašto ga drže živim!’

Po mnogima najbolji vozač u povijesti Formule 1, Michael Schumacher, nalazi se u jako lošem stanju od 2013. godine, kada je stradao na skijanju. Informacije o njgovom stanju daju se na kapaljku, a posljednje sigurno neće ohrabriti obožavatelja lika i djela Michaela Schumachera.

Jedan od bivših kolega fantastičnog vozača prokomentirao je njegovu osmogodišnju borbu za život. Philippe Streiff bivši je vozač Formule 1 te bliski prijatelj Michaela.

Komentirao je situaciju nakon što je, očito, bio u posjeti kod obitelji Schumacher.

“Ne znam zašto ga drže u takvom stanju već godinama. U krevetu je i u jako lošem stanju, čini se da je izgubio puno kilograma. Ne znam tko bi volio gledati oca ili muža u takvom stanju”, rekao je Streiff.

O Schumacherovom stanju ne zna se puno. Obitelj Schumachera odselila je kako bi Michael imao što veću privatnost, a informacije o njemu daju na kapaljku.

The first trailer for the upcoming Michael Schumacher documentary is here. Goosebumps.

(via @F1)pic.twitter.com/9N94dejIJT

— ESPN F1 (@ESPNF1) August 25, 2021