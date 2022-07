PROCURILA SNIMKA UHIĆENJA RUSA: NHL zvijezda prisilno regrutirana, pokupila ga tajna policija

Čvrsta ruka Vladimira Putina u Rusiji nije zaobišla najboljeg o ruskog hokejaša Ivana Fedotova, koji je umjesto u NHL-u završio na Arktiku.

Naime, Fedetov je nedavno potpisao ugovor s Philadelphia Flyersima te se žalio sudu na jednogodišnju vojnu obvezu, ali nije sve išlo kako je planirano.

Najboljeg ruskog hokejaša su na ulici pokupili policajci u civilu u Sankt Petersburgu i sproveli ga na izdržavanje vojne obveze na Arktiku.

Potvrda odvjetnika

Nakon što je prisilno regrutiran Fedetov je poslan na Arktik, polarno područje gdje ruska vojska provodi treninge i obuku.

Odvjetnik ruskog hokejaša Aleksej Ponomarev potvrdio njegovo uhićenje i regrutaciju rekavši da je poslan u arktičku ispostavu u subotu navečer nakon što je uhićen u petak.

Fedetov je uhićen na osnovu da je ruska vojska zaključila kako postoje jake indicije da bi Fedotov mogao pokušati izbjeći vojnu obvezu.

