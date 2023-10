Probili u bolnicu i tražili pripadnike Hamasa, a jedna stvar dodatno je zapalila masu

Rat koji je iznenada buknuo u Izarelu, nakon intruzije pripadnika Hamasa iz pojasa Gaze na teritorij Izraela, u kojem je do sada život izgubilo više od dvije i pol tisuće ljudi, ne pokazuje znakove smirivanja.

Hamas je u iznenadnom napadu na Izrael, pri kojem su pripadnici palestinske organizacije ubijali civile, vojsku i sve tko im je bio na putu, izazvao osudu međunarodne zajednice, ali u samom Izraelu ljudi žele osvetu nad pripadnicima Hamasa, koje je žive uhvatila izraelska vojska.

Kako izvješćuje ‘Ynet’, u bolnicama po Izraelu trenutno su trojica pripadnika Hamasa, a pripadnici navijačke skupine nogometnog kluba Beitar iz Jeruzalema ‘La Familia’, pokušali su upasti u bolnicu u Ashkelonu i medicinski centar Tel Hashomer u Tel Avivu.

Video shows La Familia have entered Tel Hashomer hospital in order to remove the Arab terrorist being treated there. pic.twitter.com/hWmTMorM0N

— The Israel Link (@TheIsraelink) October 11, 2023