PREMINUO TALENTIRANI SPORTAŠ (24): Tragedija jednog od najboljih na svijetu, ‘izgubili smo velikog heroja’

Uoči Olimpijskih igara u Tokiju, svjetsku atletsku scenu potresla je vijest o tragičnoj smrti Abdalelaha Harouna, 24-godišnjeg katarskog trkača rodom iz Sudana. Katarski atletski reprezentativac koji se specijalizirao za dionicu od 400 metara izgubio je život u automobilskoj nesreći koja se dogodila u Dohi.

Tragična vijest objavljena je danas, kada se od Harouna oprostila olimpijska momčad njegovog Katara.

Atletičar koji je trčao za Katar predstavio se na najvećoj svjetskoj sceni još dok je bio tinejdžer, osvajanjem srebrnog odličja na dvoranskom Svjetskom prvenstvu 2016. u Portlandu, u SAD-u. Tada je imao samo 19 godina, a ’16. istaknuo se i zlatom na SP-u u juniorskoj konkurenciji, uz uzrastu do 20.

Godinu kasnije, Haroun je pokazao kvalitetu i dolaskom do bronce na seniorskom SP-u na otvorenom, održanom u Londonu, sve na dionici od 400 metara koju je najviše volio.

World Athletics is deeply saddened to hear that Qatari sprinter Abdalelah Haroun – 2017 world 400m bronze medallist and a former world junior champion – has died in a car crash at the age of 24.









— World Athletics (@WorldAthletics) June 26, 2021