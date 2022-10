PREMINUO SPORTAŠ (32), TRAGEDIJA USRED NOĆI: Panika nastala u trenutku, nisu ga uspjeli spasiti

Situacija čije se okolnosti još istražuju dovela je do smrti Antonija Dennarda, 32-godišnjeg sportaša s profesionalnim iskustvom u američkom nogometu, koji je tijekom vikenda preminuo nakon borbe za njegov život u bolnici.

Dennard je bio teško ranjen ispred jednog motela i kluba u blizini grada Readinga u američkoj saveznoj državi Pennsylvaniji. Nakon što je bio prebačen u bolnicu u Readingu u noćnim satima sa subote na nedjelju, nije mu bilo spasa.

Policija se bavi slučajem u kojem je došlo do smrtnog ranjavanja 32-godišnjeg Dennarda. Pretpostavlja se da se radi o ubojstvu u pucnjavi koja je izazvala paniku na mjestu zbivanja. Detalje će otkriti nastavak istrage.

Tijekom karijere u posljednjem redu obrane u momčadima čiji je bio član u NFL-u, Dennard pamti epizode u New York Giantsima i Green Bay Packersima, klubovima koji unatrag 15 godina pamte i osvajanje naslova. Pored toga, bio je i član Jacksonville Jaguarsa.

#Viral #Trending #News #Video#BREAKING 32 year old Former #NFL cornerback for the #Packers & #Jaguars Antonio Dennard was shot & killed in #Reading over the weekend. pic.twitter.com/qaNc5v0s53

