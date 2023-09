Preminuo poznati sportaš (36): Zaradio veliki novac, a život skončao tužno kao radnik na gradilištu

Tužne vijesti dolaze nam iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje je od posljedica nesreće na radnom mjestu, preminuo bivši NFL igrač Mike Williams u 37. godini života.

Williams je bio velika zvijezda sveučilišnog američkog nogometa, a u profesionalnoj karijeri nastupao je za Tampa Bay, Buffalo i Kanzas City, no nikada nije dosegao visine koje su se od njega očekivale.

Karijeru je prekinuo 2016. godine i iako je u NFL-u zaradio oko 12 milijuna dolara, na kraju je radio razne poslove, zadnje kao građevinski radnik, gdje je na kraju izgubio život.

Tragic News: Former #Bills WR Mike Williams has passed away at only 36 years old after injuries suffered during an accident while working at a construction site, per @JonScottTV

Williams had 223 receptions for 3089 yards and 26 TDs during his NFL career.

Prayers for the… pic.twitter.com/TJJOB3D21Y

— JPAFootball (@jasrifootball) September 6, 2023