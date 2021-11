PREMINUO POPULARNI TRENER Prvu zaradu stalno je spominjao, a nije se odvajao od omiljenog kluba

S američkog kontinenta dolazi nam vijest o odlasku jednog od onih igrača, trenera, a koji su zasigurno ostavili – duboki trag.

Bill Virdon prošao je razne faze u svom sportu, a koji ga je lansirao u elitu. Jer bio je igrač, trener, menadžer igrača.

Igrao je za St. Louis Cardinals i Pittsburgh Pirates, a poslije se upravo dokazivao na klubi Piratesa kao trener. A vodio je i New York Yankees, Montreal Expos.

Njegova prva zarada iznosila je 1800 dolara, koliko se jednom znao pohvaliti, ali bilo je to ipak u pedesetima kad su neke druge “cifre” vladale sportom. A i dolar je više vrijedio.

Imao je čast pa se dio američke rute 63 nazvao po njegovu imenu, a i uveden je u Kuću slavnih 1983. godine.

“Sućut obitelji, otišao je naš velikan. Zauvijek ćemo ga pamtiti”, oprostili su se od njega njegovi Pirati.

Najviše će ga američka javnost pamtiti po tome jer je s Piratima osvojio prvenstvo i to kao igrač i trener.

Former Astros manager Bill Virdon, who is the franchise leader in career wins, has passed away. He was 90 years old.

His impact on the Astros organization will never be forgotten. We send our heartfelt condolences to his wife, Shirley, and to his family and friends. pic.twitter.com/OqfqbeoPu2









— Houston Astros (@astros) November 23, 2021