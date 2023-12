Preminuo popularni sportaš: Njegova priča otkriva tamnu stranu sporta koji vrti milijarde

Tuga je na kraju sportskog vikenda uzdrmala zaljubljenike u lokalnu sportsku uzdanicu u američkoj saveznoj državi Tennessee, tamošnje Titanse. Preminuo je Frank Wycheck, jedan od najpopularnijih igrača u povijesti tog kluba iz NFL-a, najjače svjetske lige američkog nogometa.

Vijest o smrti došla je uz nekoliko šturih detalja o onom što se dogodilo. Objavljeno je da je 52-godišnji nekadašnji igrač Titansa pao ispred svojeg doma u Chattanoogi u saveznoj državi Tennessee i da su ga pronašli bez znakova života.

Obitelj je uz obavijest o smrti zamolila za privatnost u njihovoj boli.

RIP Frank Wycheck! Gone but never forgotten! #Titans Legend! pic.twitter.com/p49nDEsgP5

Tuguje Wycheckova obitelj, a tuguje i klub u kojem je ostavio trag. Oproštajne riječi imala je vlasnica Amy Adams Strunk.

“Frankovo ime bilo je sinonim za Titanse. Bio je ogroman dio uspjeha kluba na terenu, ali i izvan njega. Prigrlio je ovu sredinu i navijače, i to odmah, a ljubav je odmah bila i uzajamna”, istaknula je vlasnica kluba.

Preminuli Wycheck je uz Titanse bio vezan kao igrač, ali kasnije i kao komentator, što za vrijeme utakmica, a što u svojim osvrtima u ulozi radijskog voditelja.

The Tennessee Titans mourn the loss of a beloved member of our Titans family, Frank Wycheck 💙 pic.twitter.com/3XoR3HXBle









— Tennessee Titans (@Titans) December 10, 2023