PREMINUO NAKON ŠTO JE KOLABIRAO PRED KRAJ: Velika tragedija na londonskom maratonu

Tužne vijesti dolaze nam iz Londona, gdje je jučer po 41 put organiziran londonski maraton na kojem je sudjelovalo više od 40 tisuća ljudi, a na žalost za jednog neimenovanog trkača ovaj maraton bio je i posljednji.

Kako javljaju mediji s Otoka neimenovani 36-godišnjak kolabirao je samo dvije milje prije cilja, između 23 i 24 milje, znači skoro pred sami kraj maratona koji je dugačak 26,2 milje.

“S dubokom tugom potvrđujemo smrt sudionika TCS London Marathona 2022. 36-godišnji muškarac iz jugoistočne Engleske kolabirao je između milje 23 i milje 24 i, iako je primio hitnu medicinsku pomoć i Hitna pomoć je bila na mjestu događaja u roku od tri minute, preminuo je kasnije u bolnici”, napisali su iz London Marathona.

Bez detalja

“Svi koji su uključeni u organizaciju Londonskog maratona žele izraziti iskrenu sućut njegovoj obitelji i prijateljima. Obitelj je zatražila privatnost i nikakvi daljnji detalji neće biti objavljeni u skladu s njihovim željama”, napisali su još iz uprave maratona, dok je jedan od komentara na društvenim mrežama:

“Tako sam se nadao da će uspjeti – odgovor je bio tako brz. Kako duboko uznemirujuće za njegovu obitelj i prijatelje i heroje koji su ga pokušali spasiti”.

BREAKING London Marathon announces death of runner, 36, who collapsed two miles from finish https://t.co/pJKMvuFshC

— James Rodger (@jamesdrodger) October 3, 2022