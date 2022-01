PREMINUO MLADI SPORTAŠ (16): Ovakva tragedija se ne pamti, evo što se dogodilo…

Tragedija na sportskom terenu je ovih dana potresla sportsku scenu u SAD-u, u tamošnjoj saveznoj državi Connectitut. Smrtno je stradao Teddy Balkind, 16-godišnji hokejaš koji je igrao za srednjoškolsku momčad St. Luke’s, u tragičnoj nesreći koja se dogodila tijekom utakmice protiv momčadi škole Brunswick.

Balkind je tijekom utakmice pao i potom se sudario s igračem protivničke momčadi, a pretrpio je rane na vratu, najvjerojatnije zbog kontakta s protivničkom klizaljkom, nakon čega mladom hokejašu nisu uspjeli spasiti život u bolnici.

Službeni izvještaj organa reda govori da se smrt 16-godišnjeg hokejaša dogodila nesretnim slučajem.

Tragedija tijekom utakmice hokeja na ledu odjeknula je i u NHL-u, najjačoj svjetskoj ligi u tom sportu. Od mladog sportaša oprostili su se hokejaši i momčadi, a Los Angeles Kingsi održali su minutu šutnje u počast preminulom 16-godišnjaku.

Prior to tonight's game, the @LAKings held a moment of silence

Rest in peace Teddy Balkind

— Bally Sports West (@BallySportWest) January 9, 2022