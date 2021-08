PREMINUO JE OMILJENI ČOVJEK TOURA, KOLEGE SU IZVAN SEBE: ‘Shrvan sam! Ne postoji bolja osoba od njega’

Strašne vijesti pogodile su svijet pikada. Potvrđeno je kako je u 33. godini života preminuo Kyle Anderson. Vijest o njegovoj smrti potvrdila je i svjetska pikado organizacija (PDC) na svom Twitter profilu.

U emotivnoj objavi su se oprostili od omiljenog natjecatelja na Touru:

“Teško je probuditi se i čuti vijest da nas je napustio Kyle Anderson. Iskrena sućut njegovoj obitelji i prijateljima, nedostajat ćeš svima”, stoji u objavi.

Omiljenog Australca s emotivnim riječima ispraito je i legendarni sudac Russ Bray:

“Shrvan sam! Niste mogli upoznati bolju osobu od njega. Veliki čovjek i sjajan prijatelj, moje misli su uz njegovu obitelj.”

Gutted and devastated doesn’t even describe the news I have woken up to this morning.

I’m going to smile today and remember all the poxy jokes and laughter we have had over the years brother.

Love you @KyleDarts rest easy ❤️ pic.twitter.com/HmZoz6Ribz









— Damon Heta (@DamonHeta180) August 24, 2021