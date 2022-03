PREMINUO GAZDA POZNATOG KLUBA: Pamti se veza s Ukrajinom, ‘borio se odlučno i hrabro’

Tužna vijest pogodila je scenu hokeja na ledu u Kanadi. Sport koji je u toj zemlji najpopularniji oprašta se od Eugenea Melnyka, vlasnika Ottawa Senatorsa, kluba iz glavnog kanadskog grada koji je u akciji u NHL-u.

Kako su Senatorsi izvijestili, Melnyk je preminuo u 62. godini. Jača je bila bolest s kojom se, po klupskim riječima, borio odlučno i hrabro.

Kao poslovni čovjek koji se u te vode usmjerio u farmaceutskoj industriji, Melnyk je stekao bogatstvo procijenjeno na 1,2 milijarde američkih dolara, a osim što je svoj novac iskoristio za kupnju kluba iz glavnog kanadskog grada, čiji je vlasnik bio od 2003., pamti se i kao veliki dobrotvor.

Dugogodišnji vlasnik Ottawa Senatorsa imao je značajnu osobnu poveznicu s Ukrajinom. Otac i majka svojedobno emigrirali su iz te zemlje, a Melnyk je bio rođen u Torontu.

Kako je u svojem oproštaju istaknuo Gary Bettman, povjerenik NHL-a, Melnyk je bio predan Ukrajini, domovini svojih roditelja.

It is with great sadness that the family of Eugene Melnyk and the Ottawa Senators hockey organization announce his passing on March 28, 2022 after an illness he faced with determination and courage. https://t.co/MrHsTvu7sz pic.twitter.com/DOZrJcD26e

— Ottawa Senators (@Senators) March 29, 2022