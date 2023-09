Preminuo doajen hrvatskog sporta i jedan od utemeljitelja HOO-a

Tužne vijesti zadesile su hrvatski sport, kada je prije nekoliko dana u Zagrebu preminuo doajen hrvatskog sporta i jedan od utemeljitelja Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), Vladimir Juriša.

Vladimir Juriša rođen je 15. prosinca 1932. godine u Zagrebu, gdje je pohađao osnovnu i srednju školu te diplomirao na zagrebačkom Pravnom fakultetu. Za vrijeme školovanja aktivno se bavio velikim rukometom i kasnije ‘običnim’ rukometom.

Nakon diplome, Juriša je kraće vrijeme bio zaposlen kao pravnik u gospodarstvu, zatim je radio kao sudac u Koprivnici, pa na današnjem Trgovački sudu te kao Pravobranitelj grada Zagreba, odakle se umirovio 1992. godine.

Promotor biciklizma

Vladimir Juriša bio je veliki zaljubljenik i promotor biciklizma u hrvatskoj i jedan od inicijatora i organizatora, sada već popularne utrke kroz ‘Lijepu našu’, ‘Tour de Croatia’, sadašnji ‘Cro race’.

Juriša je u svijet biciklizma ušao po nagovoru prijatelja i kolege Vladimira Gudlina, a u biciklizmu je obnašao razne upravljačke dužnosti pa tako i predsjednika Biciklističkog kluba Metalia Commerce iz Zagreba, surađujući s legendama biciklizma Brankom Bogovićem i olimpijcem Eugenom Pleškom. Juriša je obnašao dužnost predsjednika Hrvatskog biciklističkog saveza, kao i predsjednika Biciklističkog saveza Jugoslavije.

Organizirao je brojne lokalne i međunarodne biciklističke utrke, poput Jadranske magistrale i utrke Alpe-Jadran. Upravo je na utrku „Jadranska magistrala 1994.“, uz pomoć prvog tajnika Hrvatskog biciklističkog saveza Silvija Sekulića, doveo kao gosta najvećeg svjetskog biciklista svih vremena Eddyja Merckxa. Kao predsjednik Hrvatskog biciklističkog saveza, Juriša je bio inicijator i organizator prve utrke “Tour de Croatia” od Vukovara do Dubrovnika 1994. godine.

“Cro Race” is a superb cycling event with six stages that will pass through Croatia, and transform into an unavoidable sports arena.#hypetour #hypetravel #event #sport #bike #byicle #cycling #cyclinglife #croatia #nature #photography #photo #naturelover #crorace #love pic.twitter.com/W3xmSuL045

— HYPE TnT (@hype_tnt) September 15, 2023