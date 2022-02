PREMINULA LEGENDA JUGOSLAVIJE: Pred ovim Srbinom tresli su se najveći majstori svijeta

Tužne vijesti dolaze iz Srbije gdje je u 88. godini života preminuo veliki Jugoslovenski i srpski velemajstor Borislav Bora Ivkov.

Ivkov je rođen u Beogradu 12. studenog 1933. godine, a bio je prvi omladinski prvak u povijesti šaha, u Birminghamu 1951. godine, dok je u Davosu 2006. postao Europski seniorski prvak.

Bio je sudionik je Mečeva kandidata za prvaka svijeta, reprezentativac, osvajač 10 olimpijskih medalja, donio je pet medalja sa svjetskih i europskih prvenstava, bio je trostruki prvak Jugoslavije, pobjednik brojnih velemajstorskih turnira.

Pobjeđivao najbolje

Borislav Bora Ivkov je pobjeđivao svjetska imena kao Bobby Fisher, Tigran Petrosjan, Boris Spaski, Vasilij Smislov, Mihail Talj, Anatolij Karpov.

Bora Ivkov objavio je brojne šahovske knjige „Mojih šezdeset godina u šahu“, „Crno na belo“, „Opčinjeni šahom“, „Paralele 1 i 2“.

S jednim od najvećih velemajstorom šaha pozdravljaju se njegovi prijatelji i pratitelji u Srbiji i šire.

Borislav Bora Ivkov (Belgrade, 1933) was the youngest chess master of his country (shared 4-7th place in the Yugoslav ch, Zagreb 1949, Gligoric won).









His first Intl tournament was Bled 1950 (beat Pilnik, Vidmar and Pirc, Najdorf won).

The first World Junior Champion in 1951. pic.twitter.com/7sQmT7qF1X

