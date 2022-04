PREMINULA HOKEJAŠKA LEGENDA: Osvojio je sve i bio je vjeran samo jednoj momčadi

Tužna vijest zadesila je ljubitelje hokeja, kada je u 65. godini života preminuo je Kanađanin Mike Bossy, jedan od najboljih hokejaša na ledu svih vremena.

Bossyju je u listopadu prošle godine dijagnosticiran tumor na plućima, koji velikan nije uspio pobijediti.

Bossy je cijelu NHL karijeru proveo u New York Islandersima, te je bio predvodnik te momčadi koja je od 1980. do 1983. godine osvojila četiri uzastopna Stanly Cupa.

Jedan od najboljih

Kanađanin je bio fantastičan strijelac, a u NHL ligi je zabio 573 puta u 752 nastupa što je prosjek od 0,76 pogotka po utakmici. Nitko u povijesti lige, među igračima koji su odradili 150 utakmica i više, nije imao tako visoki prosjek.

Bossy je jedini hokejaš u povijesti koji je zabio 50 i više pogodaka u devet uzastopnih NHL sezona, a jedino su on i Wayne Gretzky zabili 60 i više tijekom pet sezona.

Ukupno je ostvario 1126 poena tijekom 752 nastupa, a sedam puta je probijao granicu od 100 poena po sezoni. Karijeru je okončao prijevremeno zbog ozljede leđa.

The Montreal Canadiens and the New York Islanders paid tribute to Mike Bossy, who passed away at the age of 65 following a courageous battle with lung cancer. pic.twitter.com/gBFmgcESuT









— Sportsnet (@Sportsnet) April 15, 2022