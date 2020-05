PREMIJER JAMAJKE OTKRIO: Usain Bolt postao otac!

Usain Bolt po prvi je put postao tata. Naime, njegova dugogodišnja djevojka Kasi Bennett danas je rodila kćer, a sretnu vijest podijelio je premijer Jamajke, Andrew Holness čestitkom na Twitteru.

“Čestitke našoj sprinterskoj legendi Usainu Boltu i Kasi Bennett na rođenju njihove djevojčice”, napisao je.

Svjetski rekorder na 100 i 200 metara koji je od karijere odustao u 31. godini, nakon što je nakon Svjetskog prvenstva 2017. u Londonu, ozlijedio butni mišić. Bolt je u ožujku putem društvenih mreža potvrdio da čeka rođenje djevojčice te priznao kako mu je to bila želja kad je Bennett ostala trudna.

Congratulations to our sprint legend Usain Bolt (@usainbolt) and Kasi Bennett on the arrival of their baby girl! pic.twitter.com/bheXPgU7Qd

— Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) May 18, 2020