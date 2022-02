PREDSTAVLJEN PRVI BOLID ZA NOVU SEZONU: Formula 1 ulazi u novu eru sa ili bez Lewisa Hamiltona

Današnjim predstavljanjem bolida HAAS-a za novu sezonu Formule 1 koja starta u vikendom u Bahreinu, a utrka je na rasporedu 20. ožujka, no prije će se još dosta toga dogoditi u međuvremenu.

HAAS-ov bolid izgleda kako se i najavljivalo, kraći je od prošlogodišnjeg, ali i teži, a u novu sezonu vozači će i na novim pneumaticima veličine 18 inča, koje bi trebale dati veću upravljivost vozačima.

Nakon predstavljanja HAAS-a čeka nas otkrivanje novog bolida Red Bulla 10. veljače, a dan poslije svoj će adut za sezonu 2022 otkriti i Aston Martin, dok 11. veljače nas očekuje novi McLaren.

Čeka se Hamilton

I dok ekipe Formule 1 kreću u predstavljanja novih bolida za sezonu, odluka Lewisa Hamiltona o tome hoće li nastaviti karijeru još jednu sezonu nije poznata, a puno toga će ovisiti i o FIA-i.

Hamilton se još nije oglasio nakon gubitka naslova, a ono što čeka je presuda FIA-e oko zadnje utrke i kruga prošlog prvenstva, kada je odlukom Masia Verstappen dobio priliku u ludom sprintu osvojiti naslov.

