PREDSJEDNIK REPUBLIKE JE IZVRSTAN VERBALNI HRVAČ: A sin mu je zaista istinski odličan u hrvanju

Autor: Andrija Kačić Karlin

Na prijedlog svih trenera hrvačkih reprezentacija, stručna trenerska komisija Hrvatskog hrvačkog saveza je izabrala najbolje predstavnike ovoga sporta u prošloj, 2021. godini.

Ne predstavlja iznenađenje da je za najboljeg kadeta lani izabran Marko Milanović. No, to nije kompletna vijest. U kategoriji djevojaka to su Veronika Vilk (3.mjesto EP – U15) u mlađim i Iva Gerić (3.mjesto EP – juniorke) u starijim kategorijama.

Za Marka Milanovića znano je da se u ranim sportskim godinama bavio džudom, a onda se zaljubio u hrvanje gledajući nastupe Bože Starčevića. I počeo je ozbiljno trenirati taj olimpijski sport. Nastupa za Metalac gdje baš djeluju poznata hrvačka braća Starčević, Božo i Nikola.

Prošla godina bila je istinski uspješna po 16-godišnjeg Marka Milanovića. Imao je nekoliko trijumfa na jakim i domaćim i međunarodnim turnirima, a bio je jako dobar i na kadetskom europskom prvenstvu u Samokovu, u Bugarskoj.

U osmini finala je pobijedio domaćeg borca Motovskog, a onda je Milanović imao peh da je u četvrtfinalu naletio na kasnijeg finalista Timura Černjiševa, moćnog vršnjaka iz Rusije. Tako je Marko završio u repasažu u kojem je izborio jednu pobjedu i doživio jedan poraz. Pobijedivši kasnije Estonca Liismu Marko je došao do borbe za treće mjesto u kojoj se sučelio s Gruzijcem Ayvazyanom. tu je borbu tijesno izgubio, ali i taj doseg bio je zaista vrijedan pozornosti.

U hrvanje ge Marka doveo profesof Mario Baić, nositelj katedre za hrvanje na zagrebačkom Kineziološlom fakultetu. Danas ga trenira Mario Mihalj. Inače, istinita je priča da je jednom Marko Milanović nastupao sa slomljenom šakom, jer treneru nije htio priznati da ima tegobe, iako mu je ruka natekla. Odradio je svoju borbu, a kasnije se saznalo da su mu bile pukle obje kosti podlaktice.

Govori se i da voli teške treninge, radi i prekovremeno i posve je posvećen sportu. A što kađe tata, predsjednik Republike, Zoran Milanović? Tata voli izjavljivati da je „hrvanje prvi proleterski sport bez zakulisnih radnji i novaca„.