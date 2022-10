PRAVO JE ČUDO KAKO SU PREŽIVJELI: Mlade sportaše napala velika zvijer

Pravi horor proživjela su petorica mladih hrvača sa sveučilišta Utah, koji su u Wyomingu u kampirali Nacionalom parku te su krenuli u potragu za jelenjim rogovima duboko u šumu.

Na opći horor skupinu je napao grizli, a trojica mladića pobjegla su glavom bez obzira, dok je medvjed napao jednog mladića, kojem je odmah slomio ruku, a drugi mladić priskočio je u pomoć prijatelju.

"Nisam želio izgubiti prijatelja. Na njemu je bio veliki medvjed i mogao sam pobjeći i tako najvjerojatnije ostati bez prijatelja. Ipak, odlučio ga spasiti", izjavio je Cummings.





Bijesan napad

Grizli je tada pustio Lowrya i napao Cummingsa kojeg je počeo gristi po glavi:

"Mogao sam čuti kako njegovi zubi udaraju o moju lubanju, osjetio sam i kako mi je grizao kosti, one bi nekako škripale. Pozvao sam Lowrya da se uvjerim da je dobro i mislim da me je medvjed čuo. Nekako je kružio i ponovo me uhvatio", ispričao je mladić za NBC.









Na njihovu veliki sreću medvjed je nakon nekog vremena odustao od napada, a dvojica prijatelja bila su ozbiljno ranjena, no srećom ostali mladići su se vratili na mjesto nesreće i pomogli su im doći do pomoći.

Mladići su odmah helikopterom prebačeni u bolnicu gdje su operirani, a Lowry je dobio šest šarafa u ruku kako bi mu se spojila, dok je Cummings zaradio šezdeset šavova na glavi i plastičnu operaciju zbog teških ozljeda lica.