POZNATI SRBIN OSUĐEN ZBOG SKANDALA: Uzeo od bogatih roditelja 250.000 dolara, a to nije sve…

Autor: Dnevno.hr

Jovan Vavić, vaterpolski trener u SAD-u osuđen je za primanje mita na visokom sveučilištu Southern Califonira. Tri godine su prošle otkad ga je uhapsio FBI do presude.

Primio je mito u iznosu od 250 tisuća dolara kako bi djeca bogatih roditelja lakše upisivali studiji kao i lakše bili dio sportskih ekipa. Primanje mita objasnio je kao novac za nastavak unapređenja njegovih trenerskih uspjeha.

Vavić je najtrofejni trener u povijesti američkog vaterpola te je vodio i reprezentaciju, a 13 puta je proglašen trenerom godine.

Veliki skandal

“Tužan je ovo dan za svijet vaterpola. On je jedan od najboljih trenera ne vjerujem da je to učinio. Ako i je vjerujem da nije znao da je to ilegalno. Stvarno smo ga svi poštovali” izjavio je bivši igrač.

U ovaj slučaj je upletano 60 ljudi, a Vavić je jedan od najutjecanih na ovoj listi. Vavić je rođen u Crnoj Gori, a kao izbornik odveo je SAD na OI u Riu 2016.