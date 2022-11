POZNATI SPORTAŠ PREMINUO U POŽARU: Cijelu karijeru bio je vjeran jednom klubu

Tužna vijest za ljubitelje sporta stiže iz Japana, gdje je u 73. godini preminuo Choji Murata jedan od najboljih igrača baseballa u povijesti ‘Zemlje izlazećeg sunca’.

Kako se doznaje nesretni Murata preminuo je od trovanja ugljičnim monoksidom, nakon što je njegovu kuću zahvatio požar.

Vatrogasci su primili poziv o požaru oko tri ujutro i iako su došli brzo na mjesto nesreće, ali nisu mogli spasiti legendu japanskog baseballa, kojem su dolasku u bolnicu liječnici mogli samo utvrditi smrt.

Član kuće slavnih

Murata je igrao na poziciji pitchera (bacač) i bio je poznat po svojim brzim loptama, a 2005. godine bio je primljen u Kuću slavnih japanskog baseballa.

Choji Murata rođen je 1949. godine u Hirošimi i čitavu karijeru proveo je u ekipi “Orions”, prvo u Tokiju i zatim u Loteu. Nakon čak 22 profesionalne sezone u baseballu posvetio se poslu stručnog konzultanta i komentatora na utakmicama, a dvije godine radio je i kao trener kluba iz Fukuoke.

Tokyo police officials say former Japanese professional baseball pitcher and Hall of Famer Murata Choji has died as a result of a fire at his home.https://t.co/OnyCZlooc6

— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) November 11, 2022