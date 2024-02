Poznati sportaš preminuo (34) čekajući novi bubreg, sve je otkrio sasvim slučajno

Tužna vijest stiže iz Brazila, gdje je u 34. godini života, preminuo poznati brazilski bodybuilder Cristhian Annes, čekajući presađivanje bubrega, koje je kasnilo nekoliko tjedana.

Nažalost po Cristhiana ta odgoda od nekoliko tjedana koštala ga je života, a kako se on rodio s jednim bubregom, koji mu je počeo otkazivati, situacija je bila za 34-godišnjaka jako teška.

Iako je bio rođen samo s jedim bubregom Anessa to nije nimalo sputavalo u ostvarenju životnih ciljeva, a da nešto nije u redu s njegovim bubregom otkrio je sasvim slučajno.

A bodybuilder who was born with one kidney has died aged just 34 while waiting for a transplant.

Cristhian Annes had waited more than a year for treatment after a routine blood test revealed his health was rapidly deterioratinghttps://t.co/LVSXBPTiIJ

