POZNATI HRVAT NAKON 40 GODINA IDE U MIROVINU: Bez njega više ništa neće biti isto kao prije, a jedna stvar će se pamtiti…

Autor: Dnevno.hr/I.L

Nakon 40 godina vožnje i mnogobrojnih odvoženih kilometara legendarni Niko Pulić odlučio je reći dosta i otići u zasluženu mirovinu. Zadnja utrku odvozit će ovog vikenda. Naravno riječ je o WRC Croatia.

” Ne idem ja nigdje iz automobilizma. Nećete me se riješiti. Ne, ne. Pomagat ću mladima. Moj sin Ivan je pokrenuo priču. Osnovali smo u našim Konavlima klub, te nakon što ove godine zaključim s nastupima posvetit ću se radu u novoosnovanom Auto klubu Konavle. Osim što ću pomagati mladim vozačima, organizacijski imam plan vratiti rally u Konavle i dovest napokon utrku prvenstva Europe na brdu u Konavle ili Dubrovnik. To je moj plan u iduće dvije, tri godine. To je moja velika želja.” izjavio je za Dubrovački vjesnik.

Ispričao je kako je ušao u auto-moto svijet: ” Svirajući bubnjeve, skupio sam novac, te kupio Fiat 850 Special. Poslije sam ga zamijenio za trkaćeg fiću, koji je bio napola spreman za utrke. Ali, kad sam mijenjao aute, nisam znao je li fićo valja ili ne. Ha, pa ja tad nisam imao ni vozačku dozvolu. Uglavnom, svirajući sam imao novce za kupiti automobil. I tako, vozeći preko Vojnovića (ulica u Dubrovniku), sreo sam Dubravka Čikora, a on je tad bio ozbiljan vozač u bivšoj državi, s odličnim rezultatima, te ozbiljnim trkaćim autima. Okupljao je mladiće, koji su voljeli auto sport i pokazivali znakove kako bi od njih moglo sutra biti nešto.”

View this post on Instagram A post shared by Niko Pulić (@npulic)

Utrka pod lažnim imenom

“I onda, 1982., opet sam na istom mjestu, i opet izbornim finale, i budem treći. Zovu me tad preko razglasa da preuzmem pokal, popnem se na pobjedničko postolje, a kad su me vidjeli: ‘O, pa imamo na postolju nekoga tko je tu bio i prošle godine’. I onda, tko me nije znao kako se zovem, čita onaj zapisnik, te se pita, kako sad piše Niko Pulić kad je to Vicko Šoletić, koji je 1981. bio drugi. Tako su otkrili prevara. Meni je 4. srpnja 1981. godine nedostajalo osam dana do 18. rođendana, te prava nastupa. Zbog toga sam vozio na tuđe ime i prezime. Ali, kažem, Čikor je vidio na tom mom prvom treningu kako meni vožnja ‘leži’, a to je na kraju potvrdila i štoperica. Čikor je bio taj ‘krivac’ što sam se počeo utrkivati, međutim, nije me upropastio, kako je većina roditelja znala reći kad počneš voziti, trkati se.” ispričao je doživljaje sa svoje prve utrke.





Prepričao je svoje uspjehe kada je tri puta bio prvak Europe na brdskim stazama: ” Prvi veliki uspjeh je bio 1996. godine kad sam bio treći, pa opet treći 1997. godine, dok sam 1998. godine izgubio naslov zbog donje majice, azbestne… Stoji, trebalo je imati, ali prvi si, i onda se to gleda, a kad su drugi bili prvi, to se nije gledalo. Diskvalificirali su me, te je Ronald Vanek iz Njemačke uzeo naslov, a, zanimljivo, koja slučajnost, suci, svi koji su vodili glavnu riječ iz Njemačke. I tad sam im rekao: Vidimo se iduće godine! Što ste bili prvi, bili ste.”

Za kraj usporedio je razlike u utrkama zmeđu ostatka Europe i njega i njegovg tima: “Nisam se vozio u business klasi, nisam spavao u najboljim hotelima, nisam imao ‘milijun’ rezervnih dijelova, nove gume za svaki trening, već sam se vozio s autom na trke, koliko sam samo noći znao prespavati u tom autu ili kombiju. Pobjeđivao sam iz inata, onog svog konavoskog kad sam znao vikati konkurenciji: ‘E, vidjet ćete Vi tko je seljak iz Konavala! Prosjak iz Hrvatske. I vidjeli su. Da, vidjeli su!”