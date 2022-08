POTPUNO JE IZOLIRAN OD SVIH: On ga je otkrio, ali niti njega ne puštaju blizu

Velika enigma stoji nad stanjem jednog od najboljih vozača Formule 1 svih vremena Michaela Schumachera, koji je daleko od očiju javnosti još od 2013. godine i teške nesreće na skijanju, koja ga je skoro koštala života.

Njegova supruga Corinna je ta koja se već godinama brine o Michaelu uz liječnički tim, a nitko nije vidio zvijezdu van obiteljskog kruga i Jena Todta već skoro deset godina.

Odbijenicu od Corinne je dobio i legendarni Eddie Jordan, čovjek koji je Michaelu dao prvu priliku za volanom Formule 1 1991. godine, kada je uskočio kao zamjena za Bertranda Gachota koji je završio u zatvoru.

Nazvao Mick

Debi Schumachera dogodio se na VN Belgije na legendarnom SPA 1991. godine, a Jordan se prisjetio kada je pokušao kontaktirati Corinnu kako bi vidio Michaela poslije nezgode.

Eddie Jordan has revealed he had a request to visit Michael Schumacher turned down. #F1https://t.co/dh60OaTn97

— PlanetF1 (@Planet_F1) August 30, 2022