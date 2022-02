POSRNULI SPORTAŠ KAO NARKOBOS: Pao u rutinskom pregledu, ovo vrijedi stotine tisuća…

Neuspjeh u sportu može igrača koji je bio perspektivan natjerati na neobične druge karijere, a jedan sportaš u SAD-u ovih je dana postao zanimljiv zbog posla zbog kojeg se ide u zatvor, u njegovom slučaju, uz prijetnju da se to dogodi na jako puno godina.

Greg Robinson, igrač američkog nogometa koji je trebao ostvariti veliku karijeru u NFL-u jer je biran visoko na tamošnjem ‘draftu’, kao sveukupno drugi, više nije u ligi. Po informacijama iza SAD-a, sada se bavi nečime drugim jer je u njegovom posjedu pronađen vrlo veliki ‘ulov’ droge, s vrijednošću koja se kreće oko 120 tisuća američkih dolara.

U protuvrijednosti u našoj valuti, to je oko 790 tisuća kuna.

Robinson je nadrapao nakon što ga je na početku tjedna presrela policijska ekipa, s rutinskim zaustavljanjem i pregledom u Thibodauxu u američkoj saveznoj državi Louisiani. Psi iz patrole nanjušili su da u automobilu bivšeg sportaša ima droge, a nakon prolaska kokaina, akcija je nastavljena pretragom nekretnina u Robinsonovom posjedu na tom području.

Tu je pronađena količina droge koja ‘teži’ oko 120 tisuća dolara, a uz to, otkriveni su i oružje i municija. Robinson je nakon toga priveden s nizom optužbi, s naglaskom na distribuciju droge.

How Ex-Browns OL Greg Robinson Was Recently Caught With $120k Worth of Drugs in His Car After Bring Arrested Last Year For Having 157 Pounds of Weed in His Car; How The Drug Kingpin Life Might Not Be For Robinson (Video-Crack-Weed-Coke-Meth) https://t.co/sqEnVkVroZ pic.twitter.com/m7VlQxV6Eb

— Robert Littal BSO (@BSO) February 9, 2022