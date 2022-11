PORAZ ‘KRALJICA ŠOKA’ ZA KRAJ: Nije išlo do iznenađenja, sve riješio veliki pad

Hrvatske rukometašice završile su nastup na Europskom prvenstvu porazom od Šveđanki u posljednjem nastupu u skupini drugog kruga, u Ljubljani. Švedska je slavila s 31:27, ostavljajući Hrvatsku bez pobjede u drugom dijelu natjecanja.

Odlučujuće razdoblje utakmice dogodilo se u drugom dijelu prvog poluvremena, od 15. minute do odlaska na predah u svlačionicama. Nakon što je na semaforu bilo 6:6, Šveđanke su do kraja poluvremena pobjegle do 17:11. U drugom poluvremenu je razlika narasla do +10 za Švedsku, što Hrvatska više nije mogla nadoknaditi iako se u jednom trenutku u završnici približila do tri gola zaostatka.

Ekipa koju vodi Nenad Šoštarić je, tako, ostala na sveukupno tri osvojena boda u prvom krugu Eura, također u Ljubljani, od čega je u drugi krug prenijela dva boda iz pobjede nad Mađarskom. Nije išlo do novog golemog uspjeha nakon što se na prošlom EP-u preklani slavila bronca, što je hrvatskim rukometašicama donijelo nadimak – Kraljice šoka.





Petika predvodila Hrvatsku

U porazu od Šveđanki na kraju EP-a, hrvatsku ekipu predvodila je Tena Petika koja se istaknula sa šest golova.

Za Švedsku je najviše zabila Nathalie Hagman, osam golova.

