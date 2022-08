POPULARNI SPORTAŠ PREMINUO JE IZNENADA: Rijetki su znali za njegove probleme, a ovo je promaklo i liječnicima…

Velika tuga s puno pitanja bez odgovora pogodila je sportsku scenu u SAD-u nakon što je lani u prosincu u 34. godini iznenada preminuo Demaryius Thomas, dugogodišnji uspješni igrač američkog nogometa, koji je na svojim klupskim postajama u karijeri mnogima bio omiljen zbog vedrog pogleda na život.

Mjesecima kasnije, tek ovih dana, doznalo se što je dovelo do Thomasove smrti, uz tužnu vijest koja je zatekla mnoge koji su ga poznavali. Liječnici su dugo tražili pravi odgovor na pitanje o odlasku koji se dogodio iznenada, a nakon čekanja, u prvi plan izbio je problem koji je mnogima promaknuo.

Kako su prenijeli mediji u SAD-u, popularni sportaš patio je od poremećaja koji je donosio iznenadne napadaje. Komplikacije uslijed takvog stanja dovele su i do njegove smrti, po detaljima koje približavaju rezultati obavljene obdukcije.

U odnosima s drugima, preminuli sportaš je redovito bio vedar i nasmijan, no iza te vanjske vedrine, detalji za koje se javno doznalo mjesecima poslije smrti otkrivaju da je trpio bol. Za napadaje nisu znali mnogi. Američki mediji poslije objave rezultata obdukcije donose da se Thomas o tome povjerio svojoj obitelji, a upoznati su bili i neki suigrači.

Today, we honor the legacy of Demaryius Thomas, who was an inspirational force in the lives of friends, family, teammates and fans. We miss him and will never forget him.

We'll share our memories of him and make a positive impact on others in our community. #DTDay pic.twitter.com/4LSWGPOlFp

