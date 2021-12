POLITIKA SE PONOVNO UMIJEŠALA U SPORT! Frcaju iskre između Kine i SAD-a

Nastavljaju se prepucavanja na relaciji SAD-Kina, ovaj puta su problem Zimske Olimpijske igre koje se trebaju održati 2022. godine u kineskoj prijestolnici.

Naime, SAD je objavio kako neće slati svoje dužnosnike na ZOI u Pekingu, a Kina je uzvratila ‘neodređenim protumjerama’.

Još prošli mjesec je američki predsjednik Joe Biden razmišljao o takvom potezu, a uzrok je stanje ljudskih prava koja gotovo pa ne postoje u Kini, pogotovo ono što Washington naziva ‘genocidom nad manjinskim muslimanskim stanovništvom u zapadnoj kineskoj regiji Xinjiang’.

“Bidenova administracija neće slati nikakvo diplomatsko ili službeno predstavništvo na ZOI i Paraolimpijske igre u Pekingu 2022., s obzirom na genocid u Narodnoj Republici Kini i zločine protiv čovječnosti u Xinjiangu i druga kršenja ljudskih prava’, kazala je Jen Psaki, glasnogovornica Bijele kuće.

