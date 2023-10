Pogledajte kako je Britanac šokirao Đokovića u Parizu

U ponedjeljak najbitnije mjesto za pokazati se na svijetu je u Parizu, gdje se dodjeljuje ‘Zlatna lopta’, a sve vrvi raznim poznatim licima iz svijeta sporta i zabave.

Među uzvanicima je i Novak Đoković, koji je zbog te prigode propustio susret u ABA ligi između Partizana i Zvezde, na kojem se pojavio naš Ivan Perišić.

Novaka je na crveno tepihu iznenadio britanski Youtuber ‘Speed’, koji se našalio s Đokovićem, a Srbin je prihvatio šalu.

Tko si ti?

Speed je tako priupitao Novaka : “Kako se zoveš, djeluješ mi baš poznato”, da bi Šoković odgovorio istom mjerom:

