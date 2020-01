POGLEDAJTE AKO SMIJETE! GOL ŽIVOTA KOJIM JE ŽELJKO MUSA ODVEO HRVATSKU U FINALE!

“Igor Musa, specijalist za obranu donio je pobjedu koju su toliko željeli, tri sekunde prije do kraja…” uzvikivao je oduševljeni komentator gledajući kako hrvatska ulazi u finale Europskog prvenstva u Stockholmu.

Hrvatska se plasirala u finale Europskog prvenstva 29:28 pobjedom protiv Norveške nakon dva produžetka u polufinalu.

Pogodak za prolazak u finale postigao je Željko Musa pet sekundi prije kraja susreta.

Pogledajte još jednom.

Zeljko Musa’s third goal of the tournament – and the one which really counts!@HRStwitt 🇭🇷#ehfeuro2020 #dreamwinremember pic.twitter.com/ZxruhSscMU

— EHF EURO (@EHFEURO) January 24, 2020