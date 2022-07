POGINUO SVJETSKI PRVAK (25), VELIKI ŠOK: Pao helikopter, a onda ga je medvjed dokrajčio

Kako donose mediji iz Rusije, trojica Rusa poginula su nakon pada helikoptera kojim je upravljao bivši peterostruki juniorski prvak svijeta u biatlonu Igor Malinovski.

Olupina helikoptera pronađena je na Kamčatki 17. srpnja i pronađene si i tri mrtve osobe, koji su uz Malinovskog bili na turističkom razgledavanju.

Zoja Kaigorodova i Sergej Kolesnjaki letjeli su u helikopteru kojim je upravljao Malinovski u blizini prijevoja Semjačkov, 13 kilometara od vulkana Uzon, a nesreća se dogodila tijekom devetodnevnog obilaska tog područja u uvjetima koji nisu bili pogodni za letenje.

Pojeli ih medvjedi

Helikopter je trebao sletjeti u selo Milkovo u 7 sati po lokalnom vremenu, ali nestala je komunikacija s helikopterom, što je dovelo do potrage, a zatim i strašnog otkrića.

