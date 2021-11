POGINUO POZNATI OLIMPIJAC NAKON PUCNJAVE! Posvađao se s poznanikom, izvadio pištolj, a onda se dogodio pakao

Kako javljaju mediji iz Amerike, u pucnjavi koja se dogodila u američkom gradiću Bessemer u Jefferson Contiju poginuo je Olimpijac na 100 metara Emmit King, dok je druga osoba koja je izgubila život Wille Albert Wells.

Izgleda kako je došlo do prepirke između dva 60-godišnjaka, King je imao 62. godine, dok je Wells imao 60. godina, te je uslijedila pucnjava u kojoj su oba muškarca izgubila život.

King je bio trkača zvijezda University of Alabama u ranim 80-tim godina prošlog stoljeća, a bio je u američkom timu na ljetnim olimpijskim igrama 1984. godine i 1988. godine, ali se nije natjecao.

Povukli pištolje

Kako javlja policija dva šezdesetogodišnjaka prvo su ušla u prepirku, da bi zatim izvukli pištolje i pucali jedan prema drugom te zapucali.

Po izvješću Wells je poginuo na licu mjesta, dok su Emmita Kinga prevezli u bolnicu gdje je izdahnuo.

An argument between former US Olympian and track and field champion Emmit King and another man erupted in gunfire, leaving both men dead, authorities in Alabama said https://t.co/0uXBUDu3FO

— Harun Maruf (@HarunMaruf) November 30, 2021