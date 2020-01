POGINUO KOBE BRYANT! Jedan od najvećih košarkaša svih vremena izgubio život u padu helikoptera

Bivša NBA zvijezda i jedan od najboljih košarkaša svih vremena Kobe Bryant (41) poginuo je u helikopterskoj nesreći blizu grada Calabasasa u američkoj saveznoj državi Kalifornija, tvrdi TMZ, a prenosi Reuters.

Prema nepotvrđenim podacima, Kobe je putovao s još četiri osobe u privatnom helikopteru koji se srušio, a nesreću nitko nije preživio.

Bryant je cijelu karijeru igrao u Lakersima s kojima je pet puta bio NBA prvak. Osvojio je jednom nagradu za najboljega igrača lige, a najbolji strijelac bio je dvaput. Ima dva olimpijska zlata.

Košarku je napustio 2016. godine.

Lokalni šerifov ured potvrdio je da se na području Calabasasa dogodila nesreća.

Deputies on scene with @LACOFD regarding aircraft crash. https://t.co/o2xkFluzQm pic.twitter.com/BPGfKS6nFt

— LASD Lost Hills Stn. (@LHSLASD) January 26, 2020