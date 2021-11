POGINULA SPORTAŠICA (21), TEŠKA TRAGEDIJA ZA CIJELU ZEMLJU! ‘Nedostajat će nam njezin osmijeh, ali i strast’

Prema pisanju BBC-a, velika tragedija zadesila je afrički kontinent, preciznije Eritreju, jer je objavljena informacija da je iznenada preminula jedna od velikih nada tamošnjeg sporta.

Desiet Kidane Tekeste predstavljala je tu zemlju na Olimpijskim igrama mladih prije tri godine u Buenos Airesu i bila je poznata biciklistica u svojoj zemlji.

Biciklistički svijet reagirao je ekspresno i šalju se brzojavi utjehe obitelji, kao i poruke preko društvenih mreža.

“Bila je blještavi mladi talent, a njezin osmijeh, kao i strast za rezultatima, jako će nam nedostajati”, oglasio se Biciklistički međunarodni savez.

World Cycling Center napisao je i ovo:

Desiet 💙

With her constant smile, kindness, respect and deep passion for cycling, Desiet Kidane Tekeste 🇪🇷 was a rising young talent who will be greatly missed.

Our thoughts are with her family, friends and @WCC_Cycling teammates and coaches during this tragic time. pic.twitter.com/6xve9QDV6i









— UCI (@UCI_cycling) November 9, 2021