PODRŽALI PUTINA, PA SAD PLAĆAJU CIJENU: Malo su se zaletjeli, a sad su u šoku nakon ‘rampe’

Gimnastičar Ivan Kuljak i šahist Sergej Karjakin dobili su zabranu nastupa na međunarodnim natjecanjima, odlučili su iz krovnih organizacija tih sportova.

Kuljak je dobio suspenziju u trajanju od jedne godine. Rus se popeo na postolje svjetskog kupa u Dohi gdje je bio treći. Šokirao je sve kada je na kombinezonu imao veliko Z, simbol ruske agresije na ukrajinu. Stvar postaje gora kada je pokraj njega na najvišem postolju bio Ukrajinac.

“Generalno, smatram da su me nepravedno eliminirali. Nisam napravio ništa loše. Nisam prekršio nijedno od tih pravila. Ovdje svako može da vidi odnos prema našoj zemlji.” komentirao je ruski gimnastičar.

Russian Ivan Kuliak wore the letter Z on his chest during the Artistic Gymnastics World Cup in Doha.

The Z is reportedly a symbol of support for Russia’s invasion of Ukraine. (Kuliak won bronze in parallel bars. Ukraine’s Kovtun Illia won gold.)https://t.co/iZ1Kb5RIUq pic.twitter.com/Qi6wGHMGHO

— Rick Westhead (@rwesthead) March 5, 2022