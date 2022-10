POČINJE SEZONA ZIMSKIH SPORTOVA: Rezervirana prva vožnja sezone Filipa Zubčića

Nakon što je bio otkazan spust i veleslalom skijašica, vrijeme se smilovalo u austrijskom Söldenu gdje se tradicionalno voze prve utrke nove sezone Svjetskog skijaškog kupa.

Hrvatski najbolji skijaš Filip Zubčić ulazi u novu sezonu s novim trenerom Rusom Sergejem Komarovim i željom da napravi pomak prema samom vrhu svjetskog skijanja.

Filip u Söldenu starta s osmog mjesta, a drugi naš predstavnik Samuel Kolega startat će kao 66. natjecatelj u veleslalomu.

Zubčić je prije premijernog veleslaloma sezone izjavio: “Očekujem što bolji rezultat, a svaku utrku idemo na pobjedu, to je normalno. Ovo je prva utrka sezone i treba krenuti jako i napadački, pa ćemo vidjeti. Maksimalno ću se potruditi odraditi utrku najbolje koliko mogu, ali nije baš da imam nekih briljantnih rezultata iz Söldena tako da bih volio ovaj put ispadne dobro”.

Rezervirana vožnja

Prvu vožnju Zubčić je odradio dosta rezervirano, i zaostao je 1:28 sekundi za prvim Marcom Odermattom, ali nadamo se kako će naš skijaš ipak osigurati plasman u drugu vožnju prvog veleslaloma sezone.

Let’s rock the first race of the season 💥 @soeldencom Men‘s Giant Slalom Race

1st run : 10:00 CET

2nd run 13:00 CET#fisalpine pic.twitter.com/D130zlJzkW

— FIS Alpine (@fisalpine) October 23, 2022