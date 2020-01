POBJEDNIK VEČERAŠNJE UTAKMICE VJEROJATNO ĆE IGRATI FINALE: Provjerili smo statističke pokazatelje obje momčadi

Autor: Josip Valjan - Harambašić

Hrvatska muška rukometna reprezentacija plasirala se u polufinale Europskog prvenstva dva kola prije završetka glavne runde natjecanja.

To je već sada izvanredan rezultat naročito kada znamo da okolnosti odlaska reprezentacije na prvenstvo nisu bile idealne, no hrvatski muški rukomet je uz vaterpolo naš najtrofejniji kolektivni sport na međunarodnoj sceni.

Navijači često očekuju odličje, čak i onda kada za to postoje objektivne prepreke koje su na ovome prvenstvu kako vidimo, uspješno preskočene – do sada. Bravo lipicaneri!

Da bi Lino Červar i njegovi izabranici osigurali besmrtnost valjalo bi danas pobijediti reprezentaciju Španjolske. U kontekstu “besmrtnosti” tumačimo zlato na europskom prvenstvu kao jedinu zlatnu medalju koja nedostaje u hrvatskoj rukometnoj kolekciji, do sada smo se već okitili lovorikama na ljetnim Olimpijskim igrama u Atlanti 1996. i Ateni 2004. te svjetskim zlatnim odličjem na nezaboravnom prvenstvu u Portugalu 2003. godine. Hrvatska je tada predvođena Balićem i Metličićem nakon uvodnog poraza od Argentine otišla do kraja. Šalili su se tada naši zlatni momci da ih je jedina Argentina uspjela pobijediti, pa su shodno tome ipak Gauchosi (kauboji!) svjetski prvaci. Od tuda i nadimak koji naše rukometaše pratit do danas – Kauboji!

Červar je na istom prvenstvu dobio nadimak Woody Allen zbog frapantne sličnosti s briljantnim američkim redateljem židovskog podrijetla. U filmu “Muževi i žene” Woody Allen i njegova supruga iz stvarnog života Mia Farrow glume bračni par koji se u filmu rastaje, da bi se scenarij iz filma na koncu prelio i u stvarni život.

Vratimo se mi ipak na našeg Lina koji je vjeran reprezentaciji od početka do dana današnjeg, iako je na svome putu nailazio na mnoga osporavanja, javna prozivanja i slične prepreke na koje nailazi svatko tko stremi visinama. Naša legenda iz Umaga uistinu je svjetski rukometni mag!

Najbolji hrvatski rukometni trener u povijesti, 70-godišnji Lino Červar ušao je u povijest plasiravši se u 10. polufinale na 13. velikom natjecanju! Tim ostvarenje stao je uz bok najvećima kao treći trener u rukometu koji je stigao do 10 polufinala na svjetskim natjecanjima.

Prva dva mjesta zauzeli su Francuz Claude Onesta (2001. – 2016.) i Šveđanin Bengt Johansson (1988. – 2004.) s po 14 polufinala svaki. Društvo najboljih zatvaraju Francuz Daniel Constantini, Danas Urlik Wilbek i Nijemac Heiner Brandt koji su igrali po sedam završnica na velikim turnirima.

Naše današnje protivnike s Pirinejskog poluotoka predstavit ćemo kroz prizmu međusobnih dvoboja i njihovog omjera koji su ostvarili bez obzira na susrete s našom reprezentacijom.

U posljednja 21 međusobna ogleda Hrvatska je slavila u čak 15 dvoboja, 5 puta bila je uspješnija Španjolska a jedan susret završen je bez pobjednika. Priča postaje još bolja ako pogledamo zadnja tri susreta ova dva rukometna rivala jer Hrvatska je slavila sva tri puta, a Španjolska je posljednji put pobijedila Hrvatsku daleke 21.1.2016. godine u polufinalu Europskog prvenstva u Poljskoj, nakon što smo izborili polufinale čudesnom pobjedom nad domaćinom 37:23. Reprezentaciju je tada vodio Željko Babić kojega je javnost tada ismijavala zbog isticanja kršćanskih vrijednosti.

Koncentrirajmo se još malo na Španjolce. Dakle, naš današnji protivnik s kojim imamo više od pozitivnog omjera na kojem temeljimo i današnji optimizam, svoj motivacijski moment traži u činjenici da su na ovome prvenstvu kao branitelji naslova postavili rekord europskih prvenstava u nizu utakmica u kojima su pobijedili. Zadnji poraz doživjeli su od Slovenije u Hrvatskoj, bilo je 31:26. Od onda su nanizali Njemačku (31:27), Francusku u polufinalu (27:23), Švedsku u finalu (27:23) i još Latviju (33:22), Njemačku (33:26), Nizozemsku (36:25), Češku (31:25), Austriju (30:26), Bjelorusiju (37:28) i sada je red na nama da im pokvarimo dan.

Gledajuću statistiku ovoga prvenstva Španjolska je postigla najviše pogodaka, ukupno njih 200, i sa 294 udarca na učinku je od 68% efikasnosti. Hrvatska je deveta. Tukli smo 26q put prema golu, pogodili smo mreži 156 puta i na učinku smo od 60%. Ispred nas je Slovenija, Island, Portugal, Austrija, Bjelorusija, Njemačka i Norveška je na drugom mjestu po broju postignutih pogodaka.

Ako se gleda samo učinkovitost Španjolska je sa 68% također na prvom mjestu, Hrvatska je 13. mjestu sa 60%. Snaga nam leži u obrani. Na prvom smo mjestu po blokiranim šutevima. U 6 utakmica protivnički udarci su zapeli 23 puta na rukama naših obrambenih igrača dok su Španjolci u 6 utakmica tek 10 puta blokirali protivnički šut.

Španjolski golmani skupili su 82 obrane, hrvatski 54 ali prema našem je golu i upućeno puno manje udaraca, logično kada je blok aktivniji. 234 puta udarali su suparnici na španjolska vrata, 187 na naša. Tu će trebati tražiti put do pobjede, čvrstom obranom i frekventim udarcima prema golu, no naši momci će pri šutevima morati biti koncentrirani i precizni, pošto Španjolci golmanom kompenziraju blok.

Koji parametar će presuditi teško je predvidjeti, brojevi su ionako pokazatelji latentnih dimenzija kao što je spomenuta koncentracija, tu su još i voljni moment tj popularno zvana motivacija, vjera u sebi dr. Mi se nadamo kako će ključno biti srce vatreno koje je u svijetu već toliko poznato kao zaštitni znak hrvatskih kolektivnih sportova. Ulog je također veliki. Nije nebitno hoćemo li igrati u polufinalu u Skandinaviji protiv Norveške čiji rukomet na ovome prvenstvu izgleda poput rapsodije, ili protiv Mađarske ili Slovenije koje muku muče do zadnjeg kola, iako postoji i scenarij u kojem Slovenija pobijedi Norvešku i kao prva u skupini izbori polufinale. S druge strane, ukoliko Slovenija izgubio od Norveške a Mađarska pobijedi Portugal, kao drugoplasirana reprezentacija u polufinale odlazi Mađarska zbog jednakog broja bodova i pobjede u međusobnom susretu od 29:28.