Pobjednik memorijalne utrke u Zagrebu otkrio kojeg Vatrenog pomno prati

Zagreb je tri dana bio domaćin nekima od najboljih atletičara današnjice, koji su se od petka do nedjelje natjecali na memorijalu Borisa Hanžekovića tragično stradalog atletičara na 110 metara s preponama.

Ove godine pobjedu na memorijalnoj utrci odnio je Hansle Parchment, koji je i aktualni olimpijski prvak u disciplini 110 metara s preponama.

Jamajčanin je već nastupao u Zagrebu, prije tri godine bio je treći u utrci na kojoj je rekorda mitinga postavio Amerikanc Devon Allen s 12.99, ali je Parchment bio sretan s pobjedom i rezultatom.

Hansle Parchment 🇯🇲 took a nice win in the men’s 110mH at the Zagreb Meeting, coming through in 13.13s (0.0) ahead of Daniel Roberts 🇺🇲 in 13.15s.

Wilhem Belocian 🇫🇷 secured 3rd place in 13.30s. pic.twitter.com/Dn3U2yyhsR

— Track & Field Gazette (@TrackGazette) September 10, 2023