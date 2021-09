PAO SVJETSKI REKORD U ZAGREBU: Veliki podvig atletičarke na Hanžekovićevom memorijalu

Danas se u Zagrebu na Mladosti održava tradicionalni Hanžekovićev memorijal, a gledatelji mogu uživati u vrhunskoj atletici i odličnim rezultatima.

Tako je uz mnoge rekorde mitinga pao i svjetski rekord u ženskoj utrci na 2000 metara. Istrčala ga je atletičarka Burundija Francine Niyonsaba s vremenom 5:21.56.

Prošli rekord iz 2017. godine iznosio je 5:23.75 i postignut je u dvorani u španjolskom Sabadellu, ostvarila ga je Etiopljanka Genzebe Dibaba.

🚨 WORLD RECORD 🚨

Francine Niyonsaba 🇧🇮 has just set a new World Record in 2000m after clocking 5:21.56 at Hanzeković Memorial 🇭🇷

▪️This WR belonged to Sonia O’Sullivan 🇮🇪 since 1994 in Edinburgh 🇬🇧 (5:25.36)#ContinentalTour pic.twitter.com/DhWk2Y0tng

— Victor K Almeida 📰 (@AlmeidaVictorK) September 14, 2021